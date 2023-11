Michael Vogt et Melanie Hasler constituent le meilleur atout suisse en vue de la saison de bob. Le couple a notamment préparé son hiver lors de vacances estivales à Bali.

Melanie Hasler et Michael Vogt constituent le meilleur atout suisse en vue de la saison de bob. KEYSTONE

Beaucoup en rêvent : six semaines de vacances sur l'île indonésienne de Bali. Mais quand des sportifs de pointe s'accordent ce luxe, ce n'est pas pour y sacrifier à la bronzette et au farniente. Le programme quotidien prévoyait plutôt du surf, de la natation, beaucoup de mouvement et des visites régulières au fitness.

Après ce régime, l'Argovienne Melanie Hasler (25 ans) et le Schwytzois Michael Vogt (26 ans) se disent prêts à briller sur les pistes glacées. «Je suis un peu surprise, je suis plus en forme qu'à la fin 2021 avant les Jeux olympiques», se réjouit l'ancienne volleyeuse lors d'un entretien avec Keystone-ATS.

Un peu de patience

A Yanqing, elle avait fini 6e (bob à deux) et 7e (monobob) et ainsi obtenu deux diplômes olympiques. Outre le temps passé à Bali, elle a une autre explication pour sa forme physique optimale. «Grâce à mon contrat de militaire, j'ai eu le privilège de pouvoir me concentrer pleinement sur l'entraînement. Les résultats des tests montrent que je suis prête.»

Elle devra cependant un peu patienter avant de disputer ses premières compétitions. En cette fin de semaine, seuls les hommes seront en lice en Chine pour les trois coups de la Coupe du monde. Les épreuves féminines ont été renvoyées en raison d'un nombre trop faible de participantes. Elles seront rattrapées plus tard à Innsbruck et Sigulda.

Pour patienter, Melanie Hasler va s'entraîner à Altenberg. Elle entamera sa saison le 9 décembre à La Plagne avec sa nouvelle freineuse, Mara Morell.

«Une bonne base»

Michael Vogt est quant à lui en Chine depuis une semaine. Sur la piste des JO 2022, la seule du monde à être totalement couverte, il avait brillé en finissant 4e derrière les trois bobs allemands. Depuis lors, il a encore progressé, avec notamment une médaille de bronze en bob à deux avec Sandro Michel lors des Mondiaux à St-Moritz. Il a aussi terminé 4e (bob à deux) et 5e (bob à quatre) au général de la Coupe du monde.

«La saison dernière nous donne une bonne base sur laquelle construire», dit l'ancien gymnaste. «Nous voulons enfin obtenir un globe, donc une place sur le podium en Coupe du monde. Et évidemment aussi une nouvelle médaille mondiale.»

Directeur sportif de la Fédération, Rico Peter est convaincu des chances de succès de son meilleur élément. «Je suis sûr que Michael Vogt va encore progresser.»

Solution de rechange

Les objectifs de Melanie Hasler sont un peu plus vagues. Sa freineuse habituelle Nadja Pasternack est indisponible cette saison en raison d'une maternité. Il a donc fallu trouver une solution de rechange en la personne de Mara Morell. «Ce n'est pas simple de trouver quelqu'un de fort athlétiquement, qui a du temps en hiver et qui s'intègre harmonieusement à l'équipe», explique Melanie Hasler.

Mais le nouveau duo n'a encore pas goûté ensemble à la compétition, d'où une certaine prudence quant aux buts de l'hiver. La saison dernière avec Pasternack, Melanie Hasler avait gagné la médaille d'argent aux Européens et obtenu trois podiums en Coupe du monde. Elle espère que le travail effectué cet été, notamment à Bali, portera ses fruits et lui permettra d'excellents résultats.

ATS