Lara Gut-Behrami a trouvé plus forte qu’elle au Québec

Pas de 3e victoire de suite en géant pour Lara Gut-Behrami à Mont-Tremblant. La Tessinoise a dû se contenter de la 5e place d'une course remportée par Federica Brignone.

Battue Lara Gut-Behrami. Une première en géant cet hiver après ses succès à Sölden et Killington. Au Québec, la Tessinoise a trouvé plus forte qu'elle.

Mais la Luganaise n'a pas fini très loin de ses rivales. Ce cinquième rang n'est qu'à 0''59 de l'Italienne. La skieuse de Comano a perdu du temps sur ses rivales dans la partie intermédiaire de la deuxième manche, sur une piste pas franchement difficile, mais avec public nombreux et bruyant dans l'aire d'arrivée.

Quarante ans après les dernières courses dans la station québécoise, c'est donc Federica Brignone qui s'est montrée la plus rapide. En tête au terme du premier passage, la Valdôtaine a résisté lors de son second effort. Deuxième à Sölden et 6e à Killington, la Transalpine signe sa 22e victoire en Coupe du monde, la 9e en géant. Petra Vlhova et Mikaela Shiffrin complètent le podium.

Suissesses larguées

Seules deux autres Suissesses ont pu accompagner la Tessinoise en deuxième manche. Malheureusement, tant Simone Wild que Wendy Holdener ont été trop timides. Simone Wild a terminé 22e et Wendy Holdener 27e.

Michelle Gisin a fini 32e et manqué la qualification pour cinq centièmes, Camille Rast s'est classée 37e et Andrea Ellenberger 39e. Mélanie Meillard a été éliminée.

Tout ce petit monde aura l'occasion de faire mieux dimanche dès 17h pour un deuxième géant sur la même piste.

ats