Le Comité international olympique (CIO) a attribué mercredi «sous conditions» les Jeux olympiques d'hiver de 2030 aux Alpes françaises. L'édition 2034 aura lieu aux Etats-Unis, à Salt Lake City.

Le président du CIO Thomas Bach (à droite) et Emmanuel Macron lundi à l'Elysée. ATS

Seule en lice depuis qu'elle a supplanté en novembre dernier la Suisse et la Suède, la France «organisera les 26e Jeux d'hiver» sous réserve de fournir les garanties financières de l'Etat et des régions, a annoncé le président du CIO Thomas Bach, sans détailler le résultat du scrutin. Il s'agira de la quatrième édition des Jeux d'hiver organisée en France après celles de Chamonix (1924), Grenoble (1968) et Albertville (1992).

Délai fixé au 1er octobre

Alors que l'actuel gouvernement est chargé des «affaires courantes», le futur Premier ministre devra fournir au CIO la garantie de l'Etat «avant le 1er octobre», a avancé M. Bach. Cette garantie devra être ratifiée par le parlement «au plus tard le 1er mars».

L'instance a voté dans la foulée d'une intervention du président de la République Emmanuel Macron, venu en personne défendre la candidature de la France, à deux jours de l'ouverture des JO d'été à Paris. «Je confirme mon engagement total et l'engagement total de la nation française», a-t-il dit, en anglais, ajoutant qu'il allait «demander au prochain Premier ministre non seulement d'inclure cette garantie mais aussi de promulguer une loi olympique».

Du fait de la récente dissolution et du résultat des élections, la garantie financière qui doit compléter le dossier du CIO et doit émaner du Premier ministre n'a pas pu être apportée par la France. Cet engagement doit assurer que le pays-hôte épongera les dettes en cas de problèmes.

En attente de la ville-hôte

Le président du CIO Thomas Bach avait prévenu mardi soir qu'il ne pourrait y avoir, comme initialement prévu il y a quelques semaines, de vote inconditionnel «sans garantie confirmée». Et le vice-président du CIO, John Coates, a prévenu mercredi que le CIO ne signerait «pas le contrat de ville hôte jusqu'à ce que les garanties soient reçues».

Il est prévu que ces Jeux se déroulent dans les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Auvergne-Rhône-Alpes. Plusieurs épreuves sur glace devraient avoir lieu à Nice. Le concept prévoit presque exclusivement l'utilisation de sites de compétition existants.

Salt Lake City, 32 ans après

Comme la France, les Etats-Unis organiseront en 2034 les Jeux olympiques d'hiver six ans après avoir accueilli ceux d'été, en 2028 à Los Angeles. Ce sera la cinquième édition hivernale américaine après celles de Lake Placid en 1932 et 1980, de Squaw Valley en 1960 et la première de Salt Lake City en 2002.

La désignation de la capitale de l'Utah, qui dispose de toutes les infrastructures, ne faisait aucun doute depuis que le CIO l'a retenue en novembre dernier pour entrer en «dialogue ciblé». Elle a été validée par 83 voix, contre 6 votes négatifs et 6 abstentions.

Une ombre s'est toutefois installée entre le monde olympique et les Etats-Unis, s'invitant dans les débats mercredi et jusque dans le nouveau contrat de ville-hôte: l'affaire des 23 nageurs chinois contrôlés positifs en 2021 sans être sanctionnés.

Fait sans précédent, le CIO a introduit dans l'accord avec Salt Lake City une clause d'annulation «au cas où l'autorité suprême de l'Agence mondiale antidopage n'est pas pleinement respectée», a expliqué John Coates, vice-président de l'instance olympique.

2038 en Suisse ?

Initialement candidate pour l'une de ces deux éditions, la Suisse avait essuyé un refus de la commission de sélection du CIO en novembre 2023. Mais l'instance avait souhaité que la Suisse obtienne un droit de préférence pour les JO 2038, si elle parvenait à affiner son dossier d'ici à 2027.

