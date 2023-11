Le deuxième entraînement en vue des descentes du week-end à Zermatt/Cervinia a été annulé. En cause, les fortes chutes de neige.

Marco Odermatt ne skiera pas sur la Gran Becca ce jeudi. KEYSTONE

Les organisateurs avaient pourtant prévu d'organiser l'entraînement 30 minutes plus tôt et à partir du départ de la course des dames. Mais les mauvaises conditions ont eu raison de leurs souhaits.

Les perspectives pour vendredi ne sont pas non plus très réjouissantes. Il est donc très probable que l'entraînement de mercredi soit le seul.

ats