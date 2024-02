Niklas Hartweg et Lena Häcki-Gross n'ont pas signé d'exploit dans le relais mixte simple des Mondiaux de Nove Mesto. Le duo helvétique a pris la 5e place, à 34 secondes de la médaille de bronze.

Niklas Hartweg en pleine action (ici lors de la course individuelle) KEYSTONE

Avec seulement six pioches au total sur les 40 tirs tentés, Niklas Hartweg et Lena Häcki-Gross ont maîtrisé leur sujet sur le pas de tir. Ils ne se sont en revanche pas montrés suffisamment performants sur les skis, l'Obwaldienne étant même victime d'une chute.

Le titre est revenu aux Français Lou Jeanmonnot et Quentin Fillon, qui ont survolé les débats pour devancer l'Italien et la Norvège. Avant le dernier week-end de compétition, la France totalise huit médailles et décroche un premier titre sans l'apport de Julia Simon, victorieuse lors du relais mixte, du sprint et de la poursuite.

hle, ats