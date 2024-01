La lauréate de l'an dernier Nadine Fähndrich et le régional de l'étape Valerio Grond attireront les regards mercredi soir pour le sprint nocturne à Davos. Une place sur le podium est du domaine du possible comme l'a prouvé le duo avec ses cinquièmes places en entrée du Tour de Ski à Dobbiaco.

Valerio Grond évoluera à domicile mercredi soir. ats

Les conditions sont toutefois différentes de l'an dernier lorsque la Coupe du monde avait fait étape à Davos. Cette fois-ci, les concurrents ont déjà trois étapes difficiles dans les jambes, les cartes seront redistribuées.

«Cela ne doit pas être un désavantage», explique le spécialiste du sprint Grond. L'avantage sera du côté des coureurs qui récupèrent bien. «Et je me sens bien avant mon sommet de la saison.» Le Davosien de 23 ans désire ardemment monter pour la première fois sur un podium de la Coupe du monde à l'occasion de «sa» course à domicile en skating. La saison dernière, il avait trouvé place sur le podium à l'occasion d'un sprint par équipes avec Janik Riebli.

Nadine Fähndrich atténue les attentes. «Je ne suis pas dans la forme de la saison dernière», précise la Lucernoise. Un refroidissement, des problèmes à l'estomac et une envie de tousser l'ont freinée en décembre, sa participation au Tour de Ski a même failli être remise en cause. Au cours des trois premières étapes, cela s'est pourtant mieux passé qu'espéré. «Un bon résultat est possible», souligne la fondeuse de Suisse centrale.

hle, ats