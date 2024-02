Les relais suisses aux Championnats du monde en Tchéquie sont restés loin du compte. Les dames ont pris la neuvième place et les messieurs ont dû se contenter d'un quatorzième rang.

Elisa Gasparin en pleine action KEYSTONE

Elisa Gasparin, Amy Baserga, Aita Gasparin et Lena Häcki-Gross n'ont jamais été en mesure de briguer le podium.

Le quartette helvétique a échoué à 2'15 de la 3e place décrochée par l'Allemagne et à près de 3'30 des favorites françaises, qui se sont parées d'or. Sa leader Lena Häcki-Gross a craqué sur le pas de tir alors que le top 6 était encore envisageable: l'Obwaldienne a dû effectuer trois tours de pénalité après son tir debout.

Associée à Lou Jeanmonnot, Sophie Chauveau et Justine Braisaz-Bouchet, Julia Simon a donc conquis son quatrième titre dans ses Mondiaux après le relais mixte, le sprint et la poursuite. Malgré deux tours de pénalité et 11 pioches, le quatuor tricolore s'est imposé avec 38''3 d'avance sur la Suède (2e).

Pas une bonne journée

Chez les messieurs, rien n'a marché côté suisse ni sur le tir ni sur les lattes. Le premier à s'élancer, Josch Burkhalter a dû recharger à cinq reprises et s'est plaint de ses skis. Jeremy Finello a dû s'astreindre à deux tours de pénalité. Sebastian Stalder et Niklas Hartweg ont montré des bonnes performances mais cela n'a pas permis de se rapprocher du top 10.

L'écroulement de la Norvège, grande favorite, suite à six fautes au tir et trois tours de pénalité de Sjaastad Christiansen lors du dernier tir a favorisé la victoire de la Suède.

ats