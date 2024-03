Le relais suisse a totalement manqué son affaire à Soldier Hollow. Très en retard, il a été doublé et donc éliminé avant même que le dernier relayeur, Niklas Hartweg, ne puisse s'élancer.

Sebastian Stalder en action KEYSTONE

Après trois septièmes et une cinquième place cet hiver, les Suisses ont cette fois connu une mauvaise course près de Salt Lake City. Joscha Burkhalter, Sebastian Stalder et Jeremy Finello ont accumulé trois tours de pénalité et onze recharges, tout en ne brillant pas sur les skis, de sorte qu'Hartweg n'a même pas pu entamer son relais.

Ce sont les Norvégiens qui ont gagné. Ils ont précédé l'Italie et l'Allemagne.

dom, ats