Les relais suisses mixtes n'ont pas brillé lors du 4x5 km de l'étape de la Coupe du monde dans la vallée de Conches.

Cyril Faehndrich à l'arrivée (illustration) KEYSTONE

L'équipe formée de Cyril Fähndrich, Anja Weber, Beda Klee et Nadine Fähndrich a pris la 6e place, avec 5''8 d'avance sur Suisse 2 avec Jonas Baumann, Marina Kälin, Valerio Grond et Alina Meier. Le retard sur la Suède, victorieuse, est de plus d'une minute et demie.

La Suède a fêté un doublé tandis que Norvège 1 a terminé troisième.

sfy, ats