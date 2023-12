Fin octobre, Lucas Braathen annonçait sa retraite sportive à 23 ans seulement. La raison : un conflit avec la Fédération norvégienne de ski. Mais aujourd'hui, des rumeurs de retour, sous les couleurs brésiliennes (!), se font de plus en plus insistantes.

Lucas Braathen prépare-t-il son retour en Coupe du monde ? IMAGO

Fin octobre, un jour avant l'ouverture de la saison de ski alpin à Sölden, Lucas Braathen laissait le cirque blanc pantois en annonçant se retirer - prématurément - du sport de haut niveau en raison d'un conflit avec sa fédération. Le Norvégien parlait alors d'un «traitement extrêmement irrespectueux».

Près de deux mois après cette annonce, Lucas Braathen fait l'objet de nombreuses rumeurs concernant son avenir après avoir posté sur Instagram un message on ne peut plus énigmatique. «De retour en piste. Montre tes vraies couleurs», écrit le vainqueur du globe de slalom la saison dernière en légende d'une publication sur laquelle il fait de la publicité pour un tour du cou blanc orné de rayures... bleues, jaunes et vertes, soit les couleurs du Brésil !

«Vas-tu skier pour le Brésil ?», s'interroge un abonné, comme bon nombre d'autres, en commentaire. Mais pourquoi le Brésil ? Lucas Braathen ayant un père norvégien et une mère brésilienne, il aurait donc le droit de skier pour le pays d'Amérique du Sud.

L'excentrique

Lucas Braathen est un esprit libre, un anticonformiste. Avec ses ongles peints, sa longue chevelure bouclée et ses tenues extravagantes, il détonnait dans le milieu conservateur et feutré de lu ski alpin. «Il a beaucoup rafraîchi le circuit ces dernières années. C'est un jeune gars cool et un skieur génial», réagissait d'ailleurs Marco Odermatt à l'annonce de sa retraite.

«Je veux changer ce sport en étant moi-même. (...) Je ne veux pas qu'on me dicte comment je dois me comporter en tant que skieur. Et j'espère que cela me permettra d'être une inspiration pour quelqu'un», déclarait ainsi Lucas Braathen au début de l'année dans les colonnes du magazine «Red Bulletin».