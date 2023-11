Marco Odermatt touché «assez violemment au dos»

Avec l'annulation des courses du Cervin à Zermatt/Cervinia, le coup d'envoi de la saison pour les spécialistes de la vitesse se précise du côté de Copper Mountain. Cependant, mercredi matin, lors de la reconnaissance du parcours pour l'entraînement de descente, un grand nom a brillé par son absence : Marco Odermatt. Que s'est-il passé ?

Il reste encore une semaine complète à Odermatt pour se soigner avant la première course sur la piste «Birds of Prey». (archives) KEYSTONE

«Hier, j'ai été touché assez violemment au dos lors d'une session de super-G. C’est pourquoi je dois faire une pause», explique Odermatt au journal «Blick».

L'entraîneur Helmut Krug a fourni des précisions en déclarant : «Son disque intervertébral a subi une compression importante suite à une légère torsion, entraînant ainsi une inflammation.»

Ne pas prendre de risque inutile

Le détenteur du titre du classement général de la Coupe du Monde et son équipe ne veulent prendre aucun risque juste avant le début de la saison de vitesse, dans une semaine dans la station voisine de Beaver Creek. «Il est parfaitement pris en charge par notre équipe médicale. Cependant, comme nous ne souhaitons prendre aucun risque en vue des courses de la semaine prochaine, il est incertain que Marco poursuive son entraînement cette semaine», explique encore Krug.

Une semaine de «bonus»

Il reste donc encore une semaine complète à Odermatt pour se soigner avant la première course sur la piste «Birds of Prey», où deux descentes et un Super-G sont agendés.

Les courses traditionnelles de Lake Louise, qui faisaient partie intégrante du calendrier de la Coupe du Monde depuis 1980, auraient dû avoir lieu ce week-end. Elles ont toutefois été retirées du programme en raison de «difficultés économiques». Cette annulation, finalement, pourrait jouer en faveur d'Odermatt. Suspense...