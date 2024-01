L'ancien skieur Matthias Mayer est aux prises avec des «problèmes de santé», a indiqué la Fédération autrichienne de ski, après que des médias ont rapporté que le triple champion olympique avait été arrêté pour avoir perturbé une réception dans un hôtel de Kitzbühel.

L’ex-skieur Matthias Mayer s’est vu arrêter par la police pour avoir eu un comportement perturbateur lors d’une réception dans un hôtel de Kitzbühel (image d’illustration). KEYSTONE

«Aujourd'hui, nous avons le regret de constater que Matthias Mayer n'a pas encore surmonté les problèmes de santé avec lesquels il se bat depuis longtemps», a déclaré la Fédération dans un communiqué jeudi soir. Elle a refusé de donner plus de détails par «respect» après avoir consulté la famille de Mayer.

Cette réaction intervient après la révélation par des médias autrichiens de l'arrestation de Mayer, 33 ans, dans un hôtel de la station de ski de Kitzbühel, où se déroulent des épreuves de la Coupe du monde de ski à partir de ce vendredi.

Un porte-parole de la police a confirmé à l'AFP qu'une arrestation avait eu lieu, mais n'a pas voulu confirmer l'identité de la personne.

«La personne s'est comportée de manière inappropriée», a déclaré le porte-parole vendredi, décrivant un «incident mineur» qui ne devrait pas donner lieu à des poursuites pénales. Cette personne a déjà été libérée, a-t-il ajouté.

Mayer toujours soutenu

Le secrétaire général de la Fédération autrichienne de ski Christian Scherer a déclaré à la chaîne publique ORF que l'instance continuerait à le soutenir et à suivre de près son rétablissement. Mayer a collaboré avec la Fédération au sein de l'équipe de vitesse.

Champion olympique de descente en 2014 et super-G en 2018 et 2022, Mayer avait annoncé à la surprise générale sa retraite en décembre 2022, quelques minutes avant le départ d'une course à Bormio (Italie). Il n'avait toutefois pas exclu un retour s'il retrouvait «la flamme», avait-il déclaré en février 2023.

Outre ses trois médailles d'or aux JO, Mayer a également remporté le bronze en descente en 2022 et compte 11 victoires en Coupe du monde. Il est le fils d'Helmut Mayer, médaillé d'argent en super-G en 1988 aux Jeux de Calgary.

