Marco Odermatt a pris la 3e place du Super-G de Val Gardena. Le Nidwaldien a été battu d'un rien par les Autrichiens Vincent Kriechmayr et Daniel Hemetsberger.

Ainsi donc après quatre succès consécutifs en Coupe du monde dans la discipline, Marco Odermatt a trouvé son maître. Ou plutôt ses maîtres puisque deux coureurs ont été plus rapides que lui sur la Saslong. Deux Autrichiens en la personne de Vincent Kriechmayr et Daniel Hemetsberger.

Comme la veille lors de la descente raccourcie, cela s'est joué à un souffle. Kriechmayr - auteur de son 17e succès, le 8e en Super-G - s'est imposé avec 0''02 d'avance sur son compatriote et avec 0''03 sur le patron de la Coupe du monde. Dans ces cas-là, difficile de juger ce qui a manqué pour être tout devant.

Très bon sur le haut, propre dans un Ciaslat remanié et rapide sur le bas avec la cinquième meilleure vitesse, le Nidwaldien va devoir éplucher la vidéo pour voir ce qu'il aurait pu faire de mieux. Odi se consolera avec son 54e podium en Coupe du monde.

«C'était une course très serrée, a confié le skieur d'Hergiswil au micro de SRF. C'était très facile. Je dirais que c'est le Super-G le plus facile que j'ai fait. Il n'y a pratiquement eu que trois portes où je n'étais pas en position de recherche de vitesse. Le fait que je n'ai que trois centièmes de retard est simplement dû au manque de chance en course. Ces trois centièmes, je les trouve certainement à la sortie du Ciaslat et sur le saut d'arrivée où je vais trop à droite.»

Cinq autres Suisses dans les points

Cinq autres Suisses ont marqué des points et ce sont plutôt les jeunes qui se sont signalés. A commencer par Franjo Von Allmen, brillant 9e à 0''38 de Kriechmayr. Mais pour se rendre compte des écarts infimes, il suffit de voir que Stefan Rogentin a terminé à 0''45 et qu'il ne s'est classé que 16e. Enfin au départ d'une course de Coupe du monde, Arnaud Boisset a fini au 19e rang à 0''50. Alexis Monney est un peu plus loin au 23e rang, alors que Marco Kohler a pris la 26e place.

33e, Niels Hintermann n'est pourtant qu'à 0''93 du vainqueur. Justin Murisier a dû se contenter d'un décevant 33e rang.

Les spécialistes de la vitesse auront une troisième occasion de se mettre en évidence avec la grande descente de Val Gardena prévue samedi (11h45) sur la totalité du parcours.