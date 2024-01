Le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, no 2 mondial des deux derniers hivers, doit renoncer au reste de la saison après sa lourde chute samedi lors de la descente de Wengen, a indiqué le médecin de l'équipe norvégienne cité par la chaîne NRK.

Kilde ne souffre d'aucune fracture, a annoncé la fédération norvégienne. KEYSTONE

«La saison est terminée, la saison de ski est terminée», a déclaré Marc Jacob Strauss à NRK. «Nous nous fixons maintenant pour objectif qu'il soit prêt pour la saison prochaine».

«Nous sommes en fait très heureux de l'étendue (des dégâts, ndlr)», a-t-il ajouté. «On redoutait des blessures bien plus graves sur la foi des images TV».

Kilde, 31 ans, a été opéré samedi soir à Berne à l'épaule gauche et à la jambe.

Selon le médecin, il ne souffre pas de fracture mais il s'est déboîté l'épaule et s'est coupé au mollet.

Celui qui est actuellement quatrième du classement général de la Coupe du monde a chuté à la fin de la longue descente de Wengen. Les images retransmises par la télévision l'ont montré en train de crier de douleur, avant que la course ne soit interrompue pendant plusieurs dizaines de minutes, le temps qu'un hélicoptère évacue le skieur.

Pris en charge par Shiffrin également

Le Norvégien a publié dimanche sur ses réseaux sociaux une photo de lui et de sa compagne, la reine du ski Mikaela Shiffrin, quintuple lauréate de la Coupe du monde, venue à son chevet à l'hôpital.

«Je suis ici (et je suis pris en charge par la seule et unique @MikaelaShiffrin)... je suis réparé... Merci beaucoup pour tous vos messages. Je suis reconnaissant pour tous les mots d'amour et de soutien. Ce sport peut être brutal, mais je l'aime toujours», a écrit le skieur.

Kilde a ajouté qu'il donnerait davantage d'informations plus tard, alors que la durée de son indisponibilité n'est pas encore connue.

ATS / blue Sport