La Suisse a manqué de peu la première médaille mondiale de son histoire. Le relais mixte helvétique a en effet pris la 4e place en ouverture des championnats du monde à Nove Mesto.

Niklas Hartweg, droite, et Sebastian Stalder, gauche KEYSTONE

Très à l'aise au tir, le quatuor formé par Sebastian Stalder (0+0), Niklas Hartweg (1+0), Lena Häcki-Gross (0+2) et Amy Baserga (0+0) a longtemps pu rêver au podium. Les Suisses n'ont ainsi manqué que trois cibles au total, soit mieux que leurs concurrents directs.

Mais la dernière relayeuse, malgré un sans faute au stand de tir, a perdu trop de temps sur les skis alors qu'elle s'était élancée en deuxième position. Amy Baserga a néanmoins réussi une belle fin de course, échouant à 1''2 seulement de la troisième marche du podium.

Dans des conditions très difficiles - pluie battante, vent et neige molle -, la victoire est revenue à la France, qui a devancé la Norvège de 45''2 et la Suède de 1'01''7. Les Tricolores l'ont emporté malgré un tour de pénalité et neuf pioches.

ats