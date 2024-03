Nadine Fähndrich a pris la 6e place du sprint classique lors de la finale de la Coupe du monde à Falun. La Lucernoise s'est hissée en finale, mais a terminé au dernier rang de celle-ci.

La Suissesse a rapidement été distancée, le rythme imposé par les Suédoises notamment étant infernal. Mais la victoire ne leur a pas souri, puisque c'est la Norvégienne Kristine Stavaas Skistad qui a gagné devant Linn Svahn (à 1''18) et Jonna Sundling (à 1''56). Nadine Fähndrich a concédé 7''87.

Désirée Steiner a pour sa part été sortie en demi-finales, après avoir gagné sa série lors des quarts. La Grisonne a été classée 10e, soit le meilleur résultat de sa carrière.

Côté masculin, tant Valerio Grond que Janik Riebli ont été éliminés au stade des quarts de finale. Le Davosien a fini 4e de sa course, l'Obwaldien 6e et dernier. La victoire est revenue une fois de plus au Norvégien Johannes Hoesflot Klaebo.

