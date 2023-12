Meilleur atout du ski de fond helvétique, Nadine Fähndrich n'aborde pas le Tour de Ski dans les meilleures conditions.

Nadine Fähndrich n'aborde pas le Tour de Ski en pleine possession de ses moyens KEYSTONE

En petite forme, elle aura besoin d'un miracle pour briller dans une épreuve dont la 1re étape est programmée samedi à Dobbiaco.

Il y a un an, la Lucernoise s'est élancée dans le Tour de Ski en tant que candidate à une victoire d'étape et n'avait pas déçu. Après ses succès en Coupe du monde à Beitostölen et Davos, la spécialiste du sprint avait triplé la mise en triomphant en ouverture du Tour dans le Val Müstair.

Cette année, le contexte est totalement différent. Une place sur le podium samedi à Dobbiaco constituerait ainsi une immense surprise. Et la suite du Tour de Ski après le sprint inaugural en skating n'est pas encore connue. La décision de continuer ou non sera prise au jour le jour.

Les difficultés se sont enchaînées pour Nadine Fähndrich après un début de saison correct à Kuusamo. Malade, elle n'a pas pu utiliser de manière optimale son premier bloc d'entraînement après l'ouverture dans le cercle polaire. Elle n'était ainsi pas en pleine possession de ses moyens lors de son retour à la compétition à Trondheim à la mi-décembre.

Son deuxième bloc d'entraînement ne s'est qui plus est pas non plus déroulé dans les meilleures conditions. Nadine Fähndrich doit donc revoir ses ambitions à la baisse pour le grand rendez-vous de la saison. Dix-sept autres Suisses prendront par ailleurs le départ samedi, parmi lesquels le «rookie» fribourgeois Antonin Savary.

Klaebo forfait de dernière minute

Dans une année sans grand événement, il n'y a aucune raison de renoncer à l'épuisant Tour de Ski pour garder des forces en vue des Mondiaux ou des Jeux olympiques. Ceux qui peuvent prendre le départ le feront. Visiblement, ce n'est pas le cas du vainqueur de l'an dernier Johannes Hösflot Klaebo. Le Norvégien a confirmé son forfait en milieu d'après-midi ce jeudi. Il est insuffisamment remis d'une période de six jours de fièvre. Ainsi, Dario Cologna restera seul détenteur du record de victoires avec ses succès en 2009, 2011, 2012 et 2018. Klaebo s'est déjà imposé à trois reprises au sommet de l'Alpe Cermis

Chez les dames, il n'est pas certain que la Suédoise Frida Karlsson parvienne à défendre son titre avec succès lors de la fameuse montée finale de l'Alpe Cermis. L'Américaine Jessie Diggins, leader de la Coupe du monde, s'élancera dans la peau de la favorite. Elle vise une deuxième victoire au général après 2021.

Une première pour Davos

Le Tour de Ski, qui vivra sa 18e édition, fait pour la première fois halte à Davos. Après trois étapes à Dobbiaco (du 30 décembre au 1er janvier), fondeurs et fondeuses se déplaceront pour deux étapes dans les Grisons (3 et 4 janvier), la décision se faisant comme de coutume dans le Val di Fiemme (6 et 7 janvier).

hle, ats