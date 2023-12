Le Suisse Nicolas Huber a flirté avec le podium lors de l'événement Big Air à Copper Mountain aux Etats-Unis.

Nicolas Huber en pleine action KEYSTONE

Quatrième, le Zurichois n'a concédé que 0,5 et 0,75 point sur le Néerlandais Sam Vermaat et l'Américain Redmond Gerard, respectivement 2e et 3e.

Le concours a été remporté par le Japonais Hiroaki Kunitake. Sa compatriote Kokomo Murase s'est imposée, elle, chez les dames où aucune Suissesse n'a atteint la finale.

ats