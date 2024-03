La Saint-Galloise Nicole Good (26 ans) est assurée d'une place fixe en slalom lors de la prochaine saison de Coupe du monde. Elle a obtenu ce droit en Coupe d'Europe, où elle figurera parmi les trois meilleures de la discipline.

Cette saison, Nicole Good a disputé dix courses de Coupe du monde. KEYSTONE

A Norefjell, lors de l'avant-dernier slalom de l'hiver, la Suissesse n'a pris que la 13e place après une grosse faute en première manche. Elle reste cependant en tête du classement provisoire avec 55 points d'avance sur l'Italienne Emilia Mondinelli, victorieuse en Norvège avec 0''22 d'avance sur la Suissesse Elena Stoffel

Le dernier slalom se déroulera samedi à Hafjell. Cette saison, Nicole Good a disputé dix courses de Coupe du monde et elle a terminé à six reprises dans le top 30. Ses meilleurs résultats ont été un 9e rang à Lienz et un 14e à Soldeu.

bi, ats