Nouveau malheur sur le Cirque blanc : Goggia se blesse gravement

L'Italienne Sofia Goggia (31 ans) s'est sérieusement blessée lors d'un entraînement à Temu dans la province de Brescia, selon la Gazzetta dello Sport. Sa saison est annoncée comme terminée.

Fin de saison pour Sofia Goggia. ats

Selon les premières informations, la spécialiste de vitesse aurait été victime d'une double fracture tibia-péroné à la jambe droite. Elle a été transportée par hélicoptère dans un hôpital de Milan pour y subir des examens et déterminer la nature exacte des blessures.

Sofia Goggia est actuellement en tête du classement de la descente, qu'elle a gagné lors des trois dernières saisons et quatre fois au total. Cet hiver, elle a remporté la descente de Zauchensee et le super-G de St-Moritz. Elle compte 24 succès en Coupe du monde et a été championne olympique de descente en 2018.

ats