La présidente de la Confédération, Viola Amherd, a assisté à la victoire de Marco Odermatt samedi sur la descente du Lauberhorn, à Wengen. L'occasion de demander à la conseillère fédérale valaisanne son avis sur la star helvétique du ski alpin.

Viola Amherd n'a pas tari d'éloges à l'égarde de Marco Odermatt. KEYSTONE

Viola Amherd, êtes-vous une habituée des épreuves de ski alpin en Coupe du monde ?

«Oui, et c'est à chaque fois une émotion énorme. Et avec la victoire de Marco Odermatt, c'est encore plus joli.»

Justement, que vous inspire Marco Odermatt ?

«C’est un athlète de pointe qui montre ce dont il est capable, mais c’est aussi une personnalité exceptionnelle et, surtout, très modeste. Je dirais typiquement suisse.»

C’est un ambassadeur parfait pour la Suisse…

«Effectivement, c'est un excellent ambassadeur pour le sport et pour la Suisse.»

Avez-vous déjà skié sur le Lauberhorn ?

«Je suis une skieuse passionnée, mais je n’ai encore jamais eu l’occasion de skier ici.»