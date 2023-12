Odermatt martyrise ses adversaires, Murisier confirme !

Marco Odermatt a une nouvelle fois déclassé la concurrence vendredi. Le Nidwaldien a remporté le super-G de Bormio avec une marge de 0''98 sur son dauphin Raphael Haaser pour cueillir son 28e succès en Coupe du monde. Justin Murisier a quant à lui décroché une belle 5e place, à 1''76 du maître.

Le double vainqueur du général de la Coupe du monde a fait la différence sur les vingt dernières secondes de course vendredi, reprenant alors 0''41 à Raphael Haaser. Troisième de cette course, Aleksander Aamodt Kilde a pour sa part lâché une demi-seconde sur ce dernier secteur pour échouer au final à 1''31.

11 podiums de suite en super-G

Deuxième à 0''09 d'un impressionnant Cyprien Sarrazin la veille en descente sur la Stelvio, battu pour 0''03 à Val Gardena lors du seul précédent super-G de l'hiver, Marco Odermatt a donc mis les choses au point pour la dernière course de l'année. En huit épreuves disputées durant l'exercice 2023/24, il affiche quatre succès et sept podiums.

Invaincu en géant cette saison, Marco Odermatt a ainsi remporté cinq des six derniers super-G disputés sur le front de la Coupe du monde. Il en est à 11 podiums consécutifs dans la discipline, sa dernière contre-performance remontant au mois de mars 2022 à Kvitfjell (28e place), et à 11 victoires au total.

Le dossard rouge ? «Un rêve»

Sa domination en super-G n'est tout de même pas autant insolente qu'en géant, discipline dans laquelle il reste sur six victoires et 20 podiums consécutifs. Mais elle lui permet aussi d'être solidement installé en tête du général de la Coupe du monde avec 172 points d'avance sur Marco Schwarz, dont la saison a pris fin jeudi, et 396 sur son premier poursuivant valide Aleksander Aamodt Kilde.

«Je n'aurais définitivement pas pu mieux finir l'année. C'est incroyable ! Terminer l'année en tant que leader à tous les niveaux et commencer les courses à domicile en rouge, c'est très cool», a lâché au micro de SRF Marco Odermatt, qui occupe aussi la 1re place des classements du géant et du super-G avant les courses d'Adelboden (6-7 janvier) et de Wengen (11-14 janvier).

«Le dossard rouge est un rêve quelque part. J'ai toujours été un fan de Didier Cuche et on l'a souvent vu en rouge», a encore expliqué le Nidwaldien, qui s'est aussi exprimé sur le fait que sa mère n'avait pas voulu regarder sa course: «Je peux comprendre. Après tout, je n'ai pas le style le plus propre», s'est-il amusé. Peut-être pas le plus propre, mais de loin le plus efficace.

Murisier confirme

La nouvelle démonstration de Marco Odermatt éclipse forcément les performances de ses compatriotes. Mais il fut certainement le premier à se réjouir de la 5e place de Justin Murisier, qui a égalé le meilleur résultat de sa carrière en super-G 24 heures après sa superbe 4e place obtenue en descente.

Loïc Meillard (8e, à seulement 0''05 de Murisier), Gino Caviezel (10e), Stefan Rogentin (12e), Marco Kohler (13e) et Niels Hintermann (15e) complètent l'excellent résultat d'ensemble helvétique. A noter par ailleurs que le héros de la veille Cyprien Sarrazin a connu l'élimination, tout comme Christof Innerhofer qui a été évacué par hélicoptère après une lourde chute.

