Odermatt pour poursuivre sa razzia, Gut-Behrami pour l’imiter

Déjà certain de remporter sa troisième Coupe du monde de ski d'affilée, Marco Odermatt peut aussi s'assurer dès vendredi à Aspen (Etats-Unis) le globe du géant, sa discipline favorite, dans laquelle il est invaincu cet hiver.

Marco Odermatt, c’est qui ? Marco Odermatt est depuis plusieurs hivers une superstar du ski alpin. Globe de cristal du général, champion du monde ou encore médaillé olympique, le natif de Nidwald a déjà presque tout gagné. Mais qui est «Odi» ? 10.11.2023

Avec son onzième succès de l'hiver et son 10e d'affilée en géant, Marco Odermatt s'est adjugé samedi dernier à Palisades Tahoe, à plus d'un mois de la fin de la saison, le gros globe de cristal. Son avance au classement général (901 points de plus que son dauphin Manuel Feller) est telle qu'il ne pourra jamais être rattrapé quelle que soit l'issue des neuf courses restantes.

Son troisième gros globe en poche, «Odi» peut continuer sa moisson à Aspen dès vendredi et devrait, à moins d'une énorme contre-performance, s'assurer également le globe du géant. Avec 700 points sur 700 possibles en sept géants disputés cet hiver, le Suisse de 26 ans n'a jamais été inquiété cette saison dans sa discipline favorite.

En ne quittant plus les premières places, Odermatt s'approche doucement de la série record de 15 victoires d'affilée en géant réalisée sur trois saisons entre 1978 et 1980 par Ingemar Stenmark. Et s'il remporte les quatre courses encore au programme cet hiver, le Suisse peut aussi rejoindre la légende suédoise du ski qui avait fait le grand chelem en remportant il y a 45 ans tous les géants de la saison 1978/1979.

Alors qu'Odermatt est également en tête des classements de la descente et du super-G, les deux autres disciplines auxquelles il participe, l'Autrichien Manuel Feller peut lui s'adjuger dimanche le globe du slalom. Feller a remporté quatre des huit courses entre les piquets cette saison mais l'Allemand Linus Strasser et le champion olympique français Clément Noël veulent montrer qu'ils ont encore des cartes à jouer.

Gut-Behrami pour entrevoir le gros globe

Chez les femmes, c'est aussi une skieuse suisse, Lara Gut-Behrami, qui domine le classement général de la Coupe du monde avant l'étape de Kvitfjell en Norvège (une descente et un super-G).

A huit courses du terme de la saison et après l'annulation des deux super-G la semaine dernière à Val di Fassa, Lara Gut-Behrami, 32 ans, a 205 points d'avance sur Mikaela Shiffrin qui n'est plus réapparue en compétition depuis une chute à Cortina d'Ampezzo (Italie) fin janvier.

L'Américaine, touchée à un genou, doit revenir sur le circuit début mars pour l'étape d'Are (Suède) et laisse en attendant le champ libre à Gut-Behrami, par ailleurs également en tête, comme Odermatt, des classements de la descente, du super-G et du géant.

Si elle marque suffisamment de points en descente samedi et en super-G dimanche et que ses principales rivales passent complètement à côté de leurs courses, elle peut s'assurer les deux globes avant même les finales de Saalbach en Autriche, fin mars.