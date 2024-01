Odermatt en quête d'un exploit vieux de plus de 20 ans

La Coupe du monde messieurs fait halte ce week-end à Adelboden. Marco Odermatt visera un troisième succès consécutif en géant sur la fameuse piste du Chunisbärgli.

Comme l'an dernier, les 24'000 billets mis en vente pour le géant ont déjà tous été vendus depuis plus d'un mois. Le facteur Odermatt l'explique en grande partie, mais pas seulement. Les Suisses nourrissent aussi des ambitions de podium pour le slalom dominical.

En s'imposant samedi, Marco Odermatt réussirait la passe de trois à Adelboden. Un tel exploit n'a plus été fait depuis 2001 et la troisième victoire d'Hermann Maier après 1998 et 1999. La course n'avait pas pu aller à son terme en 2000. Ingemar Stenmark reste le recordman absolu dans la station bernoise: le légendaire Suédois y a gagné le géant de 1979 à 1982, puis encore en 1984.

«Tout s'imbrique parfaitement»

Marco Odermatt (26 ans) refuse de spéculer sur le triplé. «Ce serait évidemment très beau. Mais c'est de toute manière toujours spécial de courir ici», a dit le Nidwaldien, qui a remporté les six derniers géants de Coupe du monde. «Depuis un moment, tout s'imbrique parfaitement», résume-t-il. Mais chaque course comporte son lot d'incertitudes, et les conditions météo difficiles prévues ce week-end, avec a priori de grosses chutes de neige, pourraient rebattre les cartes.

Après le forfait sur blessure de Marco Schwarz, qui reste le dernier vainqueur d'un géant avant la série en cours d'Odermatt, le Croate Filip Zubcic s'annonce comme le principal contradicteur du phénomène suisse. Il a déjà fini à trois reprises au deuxième rang à Adelboden et n'avait été devancé que de 0''19 par Odermatt le 17 décembre à Alta Badia. Alexis Pinturault, triple vainqueur dans l'Oberland, Zan Kranjec (un succès) et Henrik Kristoffersen, toujours à l'aise sur cette piste, font figure de principaux outsiders.

Il manque peu à Meillard

Côté suisse, Loïc Meillard (27 ans) est déjà monté sur la troisième marche du podium à Adelboden en 2021 et 2023. Cet hiver, il est le plus souvent dans les points, mais n'a pas encore pu finir dans les trois premiers. «Il ne manque que peu, car les bases sont là», a dit le médaillé d'argent des derniers Mondiaux.

Meillard peut aussi briller en slalom, lui qui avait raté le podium l'an passé pour un petit centième. «C'est une piste qui me convient. Je me réjouis beaucoup de ce week-end.»

Slalom très ouvert

Le slalom de dimanche s'annonce très ouvert après la blessure de Schwarz et le retrait de Lucas Braathen, vainqueur en 2023. La liste des vainqueurs potentiels contient les noms de Manuel Feller, Dave Ryding, Clément Noël, Henrik Kristoffersen ou encore Linus Strasser. Daniel Yule semble être le Suisse le plus à même de viser les premières places. Le Valaisan s'était imposé à Adelboden en 2020.

La météo cause des soucis aux organisateurs, comme bien souvent. Il va faire froid dès vendredi et de nombreuses précipitations sont annoncées. Pour évacuer la neige fraîche, plus de 200 bénévoles ont été réquisitionnés et devraient travailler sans relâche pour que la piste soit en bon état.

