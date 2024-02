Comme prévu, les deux Suissesses qualifiées pour la poursuite dames des Mondiaux de Nove Mesto n'ont joué aucun rôle en vue. Elisa Gasparin a fini 38e et Amy Baserga 54e seulement.

Elisa Gasparin a fini 38e. EPA

Si Elisa Gasparin a plus ou moins tenu son rang en ne commettant que deux erreurs au tir, Amy Baserga a vécu une course cauchemardesque. Elle a manqué la bagatelle de sept cibles.

Très loin devant, la Française Julia Simon s'est imposée et a conquis une troisième médaille d'or à Nove Mesto après le relais mixte et le sprint. Elle a obtenu un 19/20 au stand de tir et a devancé Lisa Vittozzi de 46''3. L'Italienne a été aussi solide au tir avec une seule faute.

Le bronze est revenu à une autre Française, Justine Braisaz-Bouchet, battue de 49''3. Elle aurait sans doute pu prétendre à la victoire avec un tir mieux maîtrisé: les quatre cibles ratées lui ont coûté cher même si elle a assuré le podium grâce à sa vitesse sur les skis.

ats