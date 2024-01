Lena Häcki-Gross a fêté son premier succès en Coupe du monde. L'Obwaldienne a gagné l'épreuve individuelle à Anterselva. C'est la deuxième Suissesse après Selina Gasparin à s'imposer à ce niveau.

Lena Häcki-Gross a fêté son premier succès en Coupe du monde. KEYSTONE

A 28 ans, Lena Häcki-Gross a réussi la course de sa vie en Italie. Elle a réussi un 20/20 au stand de tir et a été l'une des meilleures sur les skis sur les 12,5 km du parcours. Jusqu'ici, elle comptait deux podiums en Coupe du monde en poursuite, une 2e place à Hochfilzen il y a six semaines et une 3e au Grand-Bornand il y a quatre ans.

La Suissesse a devancé deux Françaises, Julia Simon (à 20''2) et Lou Jeanmonnot (à 31''4). Simon a raté deux cibles, sa compatriote une.

Selina Gasparin avait apporté les premières victoires suisses en biathlon en décembre 2013. La Grisonne désormais retraitée avait remporté deux sprints en huit jours, au Grand-Bornand et à Hochfilzen. Elle avait ensuite décroché la médaille d'argent de l'épreuve individuelle des JO de Sotchi 2014.

ATS