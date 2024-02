Les Suisses ont rarement entamé des championnats du monde dans des circonstances aussi difficiles. Après l'accident du bob à quatre de Michael Vogt à Altenberg, ils espèrent retrouver une certaine normalité. Mais ils ne parlent pas de médaille.

Michael Vogt et son équipage ont été victimes d’un grave accident il y a une dizaine de jours. KEYSTONE

Entraîneur en chef des bobeurs suisses, Rico Peter parle cash. «Les dernières semaines ont été extrêmement dures.» Depuis l'accident il y a une dizaine de jours de Vogt et son équipage, il a fallu essayer de penser à autre chose. «Heureusement, l'équipe bénéficie d'une grande cohésion.

Le fait que l'état de Sandro Michel se soit peu à peu amélioré a aussi aidé», explique Peter. Le freineur a été opéré trois fois à l'hôpital universitaire de Dresde et devrait très bientôt être rapatrié en Suisse.

Les Mondiaux se dérouleront sur deux week-ends. Lors du premier, il y aura le monobob dames et le bob à deux messieurs. Le suivant, ce sera le tour du bob à deux dames et du bob à quatre messieurs. Les absences du meilleur pilote suisse (Vogt) et du meilleur freineur (Michel) amenuisent sérieusement les espoirs de podium.

Chez les dames, Melanie Hasler a été éprouvée par la chute de son compagnon Michael Vogt. Elle aussi ne semble pas pouvoir viser une médaille. De plus, la piste de Winterberg n'a jamais vraiment souri aux Suisses.

ck, ats