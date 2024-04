Sept athlètes disposeront du statut d'équipe nationale en nordique chez Swiss-Ski l'hiver prochain. En fond, on retrouve Cyril Fähndrich, Valerio Grond, Beda Klee et Nadine Fähndrich.

Nadine Fähndrich toujours membre du cadre de l'équipe nationale ATS

ATS

S'ajoutent à ces quatre fondeurs le sauteur à ski Gregor Deschwanden, ainsi que les biathlètes Sebastian Stalder et Lena Häcki-Gross. Nadine Fähndrich et Grond faisaient déjà partie de l'équipe nationale la saison dernière. Cyril Fähndrich et Beda Klee ont réussi à se hisser depuis le cadre A. Janik Riebli a lui fait le chemin inverse.

Deschwanden a également conservé son statut. Simon Ammann a été rétrogradé du cadre A au cadre B. En biathlon, Häcki-Gross, victorieuse de deux épreuves en Coupe du monde, est logiquement remontée de l'équipe A à l'équipe nationale. Stalder a conservé son statut, tandis que Niklas Hartweg est désormais affecté au cadre A.

ATS