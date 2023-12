Shiffrin se balade, Gisin monte sur le podium

Michelle Gisin a décroché son premier podium de l'hiver vendredi à Lienz, le premier depuis le mois de mars 2022. L'Obwaldienne a décroché un inattendu 3e rang dans le slalom de Lienz, qui a vu Mikaela Shiffrin signer une démonstration pour cueillir sa 93e victoire en Coupe du monde.

Michelle Gisin a cueilli son premier podium de la saison. ats

Privée de top 3 tout au long d'un exercice 2023/24 difficile pour elle, Michelle Gisin a mis fin à une disette de plus d'un an et demi. Elle n'espérait certainement pas se retrouver à pareille fête en slalom, elle qui a surtout mis l'accent sur les disciplines de vitesse durant sa préparation.

Quatrième après la première manche, Michelle Gisin a notamment profité de l'élimination de Paula Moltzan (2e le matin) pour s'offrir son premier podium depuis le super-G de Courchevel/Méribel en mars 2022 (3e). Elle occupe par ailleurs désormais la 4e place de la Coupe du monde de slalom.

L'Obwaldienne a échoué à 0''11 de Lena Dürr (2e) mais à 2''45 d'une Mikaela Shiffrin impressionnante tant en première qu'en deuxième manche jeudi. Mikaela Shiffrin, qui s'était contentée de gérer son avance la veille en géant, a cette fois-ci fait étalage de sa classe jusqu'au bout pour s'offrir un 56e succès en slalom.

Nicole Good brille

Deuxième meilleure Suissesse, Nicole Good a décroché une superbe 9e place pour confirmer ses récents résultats en Coupe d'Europe (trois podiums en décembre). La St-Galloise, qui restait sur un 23e rang en Coupe du monde à Courchevel, signe ainsi son meilleur résultat sur le Cirque blanc. Elle n'avait jamais fait mieux que 12e jusqu'ici.

Nicole Good (25 ans) espérait peut-être même mieux après son 9e chrono réalisé en première manche. C'est d'ailleurs également le cas de Mélanie Meillard, 11e sur le premier tracé et 15e au final. La skieuse d'Hérémence inscrit néanmoins des points pour la cinquième fois en cinq slaloms disputés cet hiver.

Quatrième et dernière Suissesse qualifiée pour cette deuxième manche, Camille Rast s'est montrée encore plus timide que Mélanie Meillard sur le second parcours. La Valaisanne, qui a reculé du 18e au 27e et avant-dernier rang, est toujours en quête d'un premier top 10 cet hiver.