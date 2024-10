Avec le Big Air de Coire, les «freestylers» lancent véritablement leur hiver à Coire vendredi et samedi, après le prologue de Cardrona début septembre. Mathilde Gremaud, qui a conquis trois Globes la saison dernière (général, Big air et slopestyle), sera l'une des stars du week-end.

Mathilde Gremaud sera l'une des stars du week-end à Coire. ats

ATS

Les finales de ski freestyle sont programmées vendredi et celles de snowboard samedi, à chaque fois dès 19h45, alors que les qualifications sont prévues le matin même. Plus de 20'000 spectateurs sont attendus à Coire, où quelque 27'000 personnes étaient venues en 2023.

Gremaud et Ragettli en têtes d'affiche

Swiss-Ski a sélectionné 24 athlètes pour la première étape de la saison à domicile: 17 skieurs et 7 snowboardeurs. La Fribourgeoise Mathilde Gremaud et le Grison Andri Ragettli sont les chefs de file de la délégation helvétique.

Mathilde Gremaud estime avoir gagné en maturité. Pour avoir plus de temps pour peaufiner de nouvelles figures, la Gruérienne envisage de faire l'impasse sur l'une ou l'autre étape de la Coupe du monde en 2024/25: «Si je regarde l'hiver dernier, on voit surtout beaucoup de victoires. Mais sur le plan de la technique de ski, j'ai peu progressé, j'ai intégré peu de nouvelles figures», juge-t-elle.

Et si la triple médaillée olympique a tout raflé lors de la Coupe du monde 2023/24, Andri Ragettli a quant à lui dû laisser la vedette aux Américains. Il a certes fêté sa douzième victoire en Coupe du monde à la fin de la saison, mais il n'a glané aucun Globe. L'homme est revanchard.

La tâche des autres Helvètes s'annonce plus compliquée à Coire, notamment en l'absence de Giulia Tanno (à nouveau blessé). Et du côté des snowboardeurs, seuls Ariane Burri et Nicolas Huber semblent en mesure de viser le top 10.

Un grand rendez-vous

Le grand moment de la saison, et pas seulement pour Ragettli et Gremaud, se déroulera du 16 au 30 mars: les championnats du monde 2025 auront en effet lieu en Suisse, plus précisément en Engadine (St-Moritz/Silvaplana). Les adeptes du skicross, des aerials et des bosses seront également de la partie.

