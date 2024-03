Marco Odermatt n'est plus qu'à deux succès du fabuleux record d'Ingemar Stenmark, qui avait remporté 14 géants d'affilée en Coupe du monde entre mars 1978 et janvier 1980. Il a signé le doublé à Aspen, malgré la fatigue et un certain stress.

«Parfois, je serais content si ces séries et ces statistiques à long terme n'existaient pas. Cela me permettrait de disputer pour une fois une course de manière plus décontractée», a ainsi lâché le Nidwaldien samedi au micro de la chaîne autrichienne ORF.

«Tout tourne autour des chiffres, des séries et des records», a répété Marco Odermatt, cette fois-ci au micro de SRF. «C'est ce qui rend le tout si difficile. Mais c'est peut-être aussi ce qui me pousse toujours à donner le meilleur de moi-même», a-t-il souligné après avoir égalé Michael von Grünigen avec un 23e succès en géant.

Sur le fil du rasoir

Filip Zubcic l'avait défié avec une deuxième manche de rêve à Alta Badia à la mi-décembre, cinq semaines plus tard à Schladming Manuel Feller avait espéré profiter d'une de ses rares erreurs, et Henrik Kristoffersen pensait l'avoir battu le week-end précédent à Palisades Tahoe grâce à un remarquable deuxième parcours.

Les mêmes pensées ont certainement traversé l'esprit de Loïc Meillard, deux fois 2e à Aspen. Mais Marco Odermatt a – pour l'heure – réponse à tout. Il a pourtant accumulé les imperfections dans le Colorado, frisant même l'élimination sur le second parcours samedi. Avant de lâcher à chaque fois les chevaux dans le final.

Le Nidwaldien n'a pas fini de parler – et d'entendre parler – de records. Il semble jusqu'ici capable de faire fi de la fatigue physique et mentale accumulée tout au long des 23 courses qu'il a disputées cette saison. Un nouveau long voyage l'attend avant les trois derniers week-ends de compétition en Europe.

D'autres records à sa portée

Marco Odermatt aura à Kranjska Gora puis à Saalbach la même ambition et la même pression que depuis l'ouverture avortée de la saison à Sölden: il devra gagner. S'il remporte les deux derniers géants de l'hiver, il égalera Stenmark avec 14 succès d'affilée dans la discipline. Il serait alors à une longueur de Pirmin Zurbriggen, no 1 masculin chez les Suisses avec 40 victoires en Coupe du monde.

S'il triomphe en géant le 9 mars en Slovénie puis le 16 en Autriche, Marco Odermatt aura d'ailleurs battu deux autres records qu'il (co-)détient: celui du nombre de points inscrits sur une saison chez les hommes, qu'il avait établi la saison passée (2042), et celui du nombre de victoires obtenues en un hiver chez les messieurs (13).

«Odi» en est déjà à 1902 points et à 13 succès, un chiffre qu'il avait déjà atteint lors de l'exercice 2022/23 pour égaler Stenmark, Hermann Maier et Marcel Hirscher, avec encore quatre courses à son menu. Il ne sera finalement pas loin des records absolus de Tina Maze (2414 points en 2012/13) et de Mikaela Shiffrin (17 victoires en 2018/19) au terme de la descente de Saalbach le 24 mars.

