Simon Amman et Gregor Deschwanden se sont qualifiés pour le concours d'Innsbruck qui se déroulera mercredi et qui sera la troisième étape de la Tournée des Quatre Tremplins. Remo Imhof et Kilian Peier ne seront, en revanche, pas de la fête.

Simon Amman a assuré son billet pour le concours d'Innsbruck. ats

Ammann (122,5 m) et Deschwanden (117 m) ont partagé la 27e place des qualifications avec deux sauts jugés «solides». Imhof a échoué sur le fil avec son 51e rang (108,5 m) alors que Peier est resté à quai comme à Garmisch-Partenkirchen avec un saut à 111 m pour figurer à la 55e place.

