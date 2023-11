Après un entraînement réussi, les organisateurs des descentes féminines de Zermatt/Cervinia peuvent envisager la première course sur la Gran Becca avec plus de confiance. Corinne Suter s'est classée 5e.

Corinne Suter a été la meilleure Suissesse en se classant 5e. KEYSTONE

Des conditions changeantes avec du soleil, de légères rafales de vent, mais aussi des chutes de neige et un vent nettement plus fort, voilà ce qui a accueilli les athlètes pour le premier et probablement seul entraînement.

Les Autrichiennes ont fait fort avec Christina Ager, Emily Schöpf et Christine Scheyer dans le top 4. La meilleure Suissesse fut Corinne Suter, 5e, à près d'une seconde. «L'essentiel est d'avoir eu une fois un entraînement et une première comparaison. Mon avis sur la piste ? Il y a quelques sauts sympas qui peuvent aller très loin si la vitesse est encore plus élevée.»

Interrogées sur cette nouvelle descente de Coupe du monde qui présente assez peu de difficultés, les Suissesses se sont montrées plutôt bienveillantes. «C'est une bonne piste pour ouvrir la saison de vitesse», a estimé la championne du monde de descente Jasmine Flury. Michelle Gisin a comme toujours été positive: «Je me réjouis lorsqu'un parcours propose des sauts et ici il y en a quelques-uns. J'aime être dans les airs.» 11e, Gisin a qualifié sa course de «solide», elle qui n'avait plus touché les skis de descente depuis un mois.

Les prévisions météorologiques pour le week-end ne sont pas encore très précises, mais il semble qu'une course pourrait bien – enfin – avoir lieu entre samedi et dimanche. Il s'agirait d'une première après l'annulation de six descentes consécutives entre l'automne dernier et cet automne.

ATS