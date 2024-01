Deux entraînements seront suffisants, ont décidé les coureurs mercredi à Kitzbühel. Un troisième ne sera pas nécessaire jeudi sur une Streif parfaitement préparée avant les deux descentes programmées vendredi et samedi.

Marco Odermatt a visiblement profité de fêter ses deux succès à Wengen. KEYSTONE

Comme le week-end passé à Wengen – où un super-G a également été disputé – deux descentes de Coupe du monde ont lieu cette semaine au Hahnenkamm. Afin de laisser aux coureurs un peu de temps pour récupérer après le programme très épuisant de Wengen, on renonce à l'entraînement final initialement prévu pour jeudi à Kitzbühel.

«Je salue cette décision, car ce sont toujours des journées très éprouvantes. Je vais faire la grasse matinée et passer au moins une matinée décontractée», a ainsi déclaré Niels Hintermann. Après le deuxième entraînement sur la Streif, le Zurichois a souligné avec le sourire qu'il allait beaucoup apprécier ce jeudi libre.

«Cela fait aussi du bien à la tête de se lever un peu plus tard et de ne pas avoir à suivre sa routine, à faire la reconnaissance ou à s'entraîner. Et cela nous aide aussi, nous les Suisses, d'avoir moins d'agitation à Kitzbühel qu'à Wengen», a poursuivi Niels Hintermann.

Odi la voix encore enrouée

Marco Odermatt est, lui, toujours exposé à la plus grande agitation, et à un programme quasi monstrueux. Il était également favorable à arriver le lundi à Kitzbühel et à inclure ce jour de repos après deux entraînements. «Ce programme me convient», a souligné le leader incontesté du classement général de la Coupe du monde.

Interrogé sur son état de santé alors que certains skieurs sont actuellement malades, Odermatt a simplement répondu: «Je vais bien». Le fait que sa voix semble encore un peu enrouée est «plutôt la conséquence de Wengen» et en aucun cas d'une légère grippe.

Après sa deuxième victoire en descente samedi dernier, le Nidwaldien a en effet profité de l'ambiance de fête qui régnait dans l'Oberland bernois. Il était semble-t-il si tard que le Français Cyprien Sarrazin a parlé à Kitzbühel d'une «nuit de folie» et du fait qu'il était heureux de pouvoir se reposer encore un peu plus...

Interrogé sur la fête arrosée de Wengen, Marco Odermatt a déclaré avec un sourire non dissimulé: «Cela n'a peut-être pas contribué à la récupération de mon corps, mais définitivement à celle de mon esprit. J'ai toujours procédé ainsi jusqu'à présent, et j'espère continuer à le faire à l'avenir», a-t-il glissé.

ATS, par Valentin Oetterli