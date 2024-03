Un Manuel Feller jaloux malgré «le rêve d'une vie réalisé»

Après l'annulation du slalom prévu samedi à Kranjska Gora, Manuel Feller est déjà assuré de remporter le globe de cristal de la discipline. Néanmoins, l’Autrichien reste un peu jaloux de son premier poursuivant, l’Allemand Linus Strasser.

Manuel Feller est assuré de remporter le globe de cristal du slalom. KEYSTONE

Sans combattre, Feller remporte le petit globe, ce qui est «un peu bizarre», comme il le dit à «ORF». «J'aurais préféré que nous décidions cela en course». Du point de vue des émotions aussi, cela aurait été très différent : «A l'arrivée, j'aurais eu les jambes en compote à ce moment-là, c'est difficile à réaliser en ce moment».

Avec ses victoires à Gurgl, Adelboden, Wengen et Palisades Tahoe, il a plus que mérité le petit globe de cristal, comme il le constate lui-même : «Quatre victoires, dans le top 5 à chaque course et une avance sur Strasser également importante : de ce point de vue, je pense qu'il n'y a pas de discussion».

Feller envie pourtant Strasser

L'avance de Feller est actuellement de 169 points. Avec deux courses encore à disputer, Strasser, qui a remporté cette saison le légendaire slalom sur la pente du Ganslern à Kitzbühel ainsi que le slalom nocturne de Schladming, aurait théoriquement pu combler son retard.

Malgré son sacre, Feller semble envier Strasser pour ces deux victoires prestigieuses. Et c'est ainsi que l'Autrichien remercie l'Allemand pour son formidable combat et lui fait une offre qui semble étrange : «S'il voulait échanger, je ne dirais pas non : j'aurais ses victoires à Kitzbühel et Schladming et lui mon globe en échange. Nous pourrions alors tous les deux prendre notre retraite».

Reste à savoir si le sportif de 31 ans le pense vraiment. Car Feller dit aussi qu'en remportant le globe, le premier de sa carrière, «c'est le rêve d'une vie qui s'est réalisé». Le dernier slalom de la saison aura lieu le 17 mars lors des finales à Saalbach, si la météo le permet...