Marco Odermatt n'a pas connu les joies de la victoire à Kvitfjell. Septième de la descente et 3e du super-G, il n'a pas encore les Globes des disciplines de vitesse dans la poche. Mais la satisfaction était de mise.

Marco Odermatt tout sourire aux côtés de Dominik Paris sur le podium KEYSTONE

Le Nidwaldien aurait pu être sacré dans les deux spécialités sur la neige norvégienne. Il devra se contenter d'un podium, son 17e de la saison en 20 courses disputées. Mais il se satisfaisait de sa 3e place en super-G, lui qui n'avait jusqu'ici encore jamais figuré dans le top 10 sur cette piste qu'il apprécie modérément.

«Dans les passages techniques, je me suis répété qu'il fallait que je sois plus haut dans ma ligne. Ca n'a encore une fois pas marché», a analysé Marco Odermatt au micro de SRF. «Quand on arrive avec deux centièmes de retard sur Jeffrey Read (réd: finalement 2e de ce super-G), on se dit que ce n'est pas si bien que ça», a-t-il glissé.

«Mais je suis content d'avoir enfin réussi un bon résultat dans le grand Nord. J'aurais signé pour une place sur le podium» avant ce week-end de course, a nuancé le Nidwaldien. «Bien sûr, la lutte pour le Globe n'est pas terminée à cause de la victoire de Vincent (Kriechmayr). Mais c'était une bonne performance», a-t-il relevé.

Une moyenne à la baisse

«En tant qu'athlète, j'aurais aimé que ce Globe soit déjà dans ma poche. Mais ce suspense est super pour les spectateurs. Désormais, il n'est question que de géant», a poursuivi Marco Odermatt, qui disputera quatre géants de suite (un à Palisades Tahoe, deux à Aspen, un à Kranjska Gora) lors des trois prochains week-ends.

«Je devrai ensuite à nouveau me mettre en mode vitesse», a conclu le meilleur skieur de la planète, qui reste sur neuf succès de rang en Coupe du monde de géant. Et aura donc l'occasion d'améliorer à nouveau une moyenne de points en légère baisse: elle n'est «plus que» de 80,1 par course (1602 points en 20 départs).

ats