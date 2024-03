Lena Häcki-Gross a décroché une bonne 5e place lors de la poursuite de Coupe du monde à Soldier Hollow. Après sa 9e place lors du sprint, l'Obwaldienne avait entamé la poursuite avec de grandes ambitions.

Lena Häcki-Gross a décroché son septième top-5 de l'hiver (archives). KEYSTONE

Après un tour de pénalité au tir couché et un tour de pénalité au tir debout, elle n'a eu de cesse de remonter. Lors du dernier tir debout, la skieuse d'Engelberg de 28 ans a gardé ses nerfs et n'a plus commis d'autre erreur pour terminer à 1'15 de la Française Lou Jeanmonnot.

Pour ce qui est sa meilleure saison jusqu'à présent, Häcki-Gross a réussi à se classer pour la septième fois dans le top 5, avec notamment ses deux premières victoires en Coupe du monde lors de la course individuelle à Anterselva et de la mass-start d'Oslo. Elle occupe la 7e place du général de la Coupe du monde.

Aita Gasparin n'a pas pu profiter pleinement de sa bonne 8e place obtenue lors du sprint. L'Engadinoise a également commis deux fautes au tir et a reculé au 15e rang. Il s'agit toutefois de son meilleur résultat en poursuite cet hiver.

ats