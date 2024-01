Voici ce qu'il se passe après de graves chutes sur la Streif

Les terribles chutes sont presque une tradition sur la Streif. C'est pourquoi, en cas d'urgence, une chaîne de secours sophistiquée et bien rodée est mise en place. Les hélicoptères de sauvetage y jouent un rôle central.

À Kitzbühel, les blessés qui ne peuvent pas se relever par leurs propres moyens sont évacués par hélicoptère. KEYSTONE

La descente de Kitzbühel est la course la plus dangereuse de l'hiver. Cela ne fait aucun doute. Cette année, la fameuse Streif a déjà fait ses premières victimes. Lors du deuxième entraînement pour la descente de vendredi, deux coureurs, Rémi Cuche, neveu de Didier Cuche, et l'Israélien Barnabas Szollos, ont tous deux été victimes d'une chute, si grave qu'ils ont dû être transportés à l'hôpital par hélicoptère.

L'évacuation par les airs n'a cependant rien d'exceptionnel pour les accidentés de Kitzbühel. Elle fait partie du protocole. Comme le rapporte le journal «Krone», les chutes sur la Streif, après lesquelles les athlètes ne peuvent plus remonter sur leurs skis par leurs propres moyens, débouchent sur des hélitreuillages. Alors qu'ils étaient souvent utilisés par le passé, les traîneaux de sauvetage ne sont plus employés.

Via le terrain de football jusqu'à l'hôpital

En cas de chute violente, le skieur concerné est d'abord transporté par hélicoptère sur le terrain de football de Kitzbühel. Un nouveau bilan y est alors effectué. En cas de blessures graves, il est directement transporté par hélicoptère vers les hôpitaux de St. Johann, Salzbourg ou Innsbruck. Si des soins plus conséquents sont nécessaires sur place, une sorte de bivouac est mis en place pour protéger l'athlète blessé du froid et des yeux des spectateurs. Des ambulances sont également disponibles pour rallier les hôpitaux à proximité.

Des skis de rechange sont également mis à disposition à trois endroits de la piste. Ceux-ci permettent aux athlètes qui ont perdu ou cassé leurs spatules de rallier en toute sécurité la ligne d'arrivée, à condition qu'ils ne soient pas gravement blessés.

«Nous cherchons toujours à nous améliorer», explique Michael Huber, président du club de ski de Kitzbühel. Ainsi, les skis de rechange sont spécialement repeints et neutres afin d'éviter tout problème avec les équipementiers.