Wendy Holdener frappée par le deuil

Dans un émouvant message, Wendy Holdener a fait part du décès de son frère Kevin. A seulement 34 ans, ce dernier a perdu son combat contre le cancer.

«Tôt le matin du 22 février, Kevin, mon frère, confident et manager, le fils de mes parents, frère de Steve et mari de Carmen, est décédé à l'âge de 34 ans seulement. Kevin avait 20 ans lorsqu'il a été atteint d'un type de cancer rare et complexe, ce qui a été une épreuve difficile pour lui et pour toute notre famille. Le cancer a contrecarré le rêve de Kevin de faire sa propre carrière de skieur. Mais Kevin nous a impressionnés par sa volonté de survivre et sa joie de vivre. Il a courageusement affronté la maladie et a réussi à lui arracher encore quelques précieuses années de vie», peut-on lire dans un communiqué diffusé par Swiss-Ski.

Plus loin dans ce message, Wendy Holdener ajoute : «La mort de Kevin nous déchire le cœur et laisse dans notre famille et dans notre entourage un vide qui ne se refermera jamais. Nous sommes infiniment tristes. Nous vous demandons de garder un bon souvenir de Kevin, et de nous donner du temps».