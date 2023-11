Descentes annulées : après l’amertume, les interrogations

La deuxième descente hommes à Zermatt/Cervinia a également été annulée. De plus en plus de questions se posent quant au timing et au sens de ce rendez-vous sur le glacier au pied du Cervin.

Malgré l’annulation des descentes hommes, Franz Julen (à droite) reste optimiste pour l’avenir. KEYSTONE

Franz Julen pouvait faire de la peine. L'homme qui rêve depuis des années d'une course de Coupe du monde au pied du plus célèbre caillou du monde, qui a investi beaucoup d'énergie et qui a a dû faire face à la critique, s'est présenté dimanche devant la presse pour expliquer que la deuxième descente ne pourrait pas non plus avoir lieu. Après le manque de neige de l'année dernière, il y en a eu trop cette année. Les conditions de vent ont en outre rendu impossible le déroulement des deux courses.

Le chef du comité d'organisation a toutefois précisé qu'il était «tout sauf un homme défait». «Je suis surtout désolé pour les nombreux bénévoles qui sont venus du monde entier et qui ont fait un énorme effort pour que les courses puissent avoir lieu», a-t-il dit. Sur les six courses prévues depuis l'année dernière, aucune n'a pu avoir lieu. Comme une sorte de destin tragique.

Les fans seront remboursés. Les deux courses masculines devaient se dérouler quasiment à guichets fermés. Sur le plan financier, l'annulation est supportable grâce à l'assurance. Mais l'image de la station, déjà ternie par les pelleteuses en dehors de la zone autorisée, en pâtira.

Déplacement au printemps non souhaité

Les organisateurs doivent s'interroger sur la pertinence d'un tel événement en novembre. Le comité d'organisation ne voit pas d'alternative. Après les annulations de l'année dernière, il a été question d'un déplacement vers les mois de mars ou d'avril. Mais pour les responsables valaisans, cette idée émise par la FIS n'est pas envisageable. Il apparaît très difficile de trouver suffisamment de logements pour les athlètes en pleine saison touristique.

Il se trouve aussi que le travail de préparation des pistes au printemps est encore plus important. «A cette période, il y a cinq à sept mètres de neige sur le glacier que nous devrions d'abord repousser, explique Julen. Et les crevasses devraient être fermées de la même manière que ces dernières semaines.»

Le mois de novembre, défi du point de vue météorologique, semble donc la seule possibilité. La neige est garantie à cette altitude (3700 à 2800 m), mais le vent est imprévisible à cette altitude. Le bilan intermédiaire est donc très amer. En cinq jours, seul l'entraînement du mercredi a pu avoir lieu.

«Il est trop tôt pour tirer des conclusions parce que la course a été annulée deux fois», ont déclaré le directeur des courses de la FIS Markus Waldner et Julen. Les deux hommes espèrent pouvoir vivre la première sur la «Gran Becca» le week-end prochain avec les deux descentes féminines au programme. «L'accent est désormais mis sur l'organisation de ces courses», a déclaré Waldner.

Franz Julen s'est également montré très optimiste et a parlé d'un plan sur cinq ans qu'ils ont mis en place avec la FIS. «Je reste convaincu de ce projet», a déclaré l'homme de 65 ans. «Nous sommes des montagnards, nous sommes des combattants. Nous n'abandonnons pas si facilement.»

ATS