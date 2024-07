4-0 face au LS : début de saison de rêve à Tourbillon pour le FC Sion !

Sion se montre convaincant pour son retour en Super League. Lors de la 2e journée, les Valaisans ont remporté le derby contre Lausanne-Sport 4-0 et comptent ainsi le maximum de six points.

Sion – Lausanne-Sport 4-0 Super League, 2ème journée, Saison 24/25 27.07.2024

ATS Clara Francey

Les hommes de Didier Tholot, très dynamiques, ont pris un départ idéal, profitant des largesses défensives de leurs adversaires. Ils ont ouvert le score dès la 7e minute par Berdayes, lancé en profondeur par Sorgic. Sur penalty, Kabacalman a peu après doublé l'avantage des siens (10e). Les promus ont enfoncé le clou en fin de match par Souza (84e) et Lavanchy (90e).

Et sans les nombreuses parades de Letica, de loin le meilleur élément de son équipe, le LS aurait pu rejoindre les vestiaires avec une addition encore plus sévère! A la pause, les chiffres étaient éloquents avec six tirs cadrés à zéro en faveur des Sédunois.

Discrétion

Ludovic Magnin n'a sans doute pas ménagé ses mots durant la mi-temps, car son équipe a montré ensuite une ébauche de réaction. Mais cela n'a débouché sur rien de vraiment concret: très séduisants contre Bâle le week-end dernier, les attaquants lausannois ont cette fois brillé par leur discrétion.

Une victoire historique à Berne contre YB pour commencer suivie de ce succès pour le retour à Tourbillon (devant 10'200 spectateurs), le FC Sion connaît un début de saison presque inespéré. La nouvelle stabilité en vogue dans le club semble porter ses fruits...

Pas de vainqueur au Letzigrund

Au Letzigrund de Zurich, Grasshopper et Lucerne ont fait match nul 2-2. Les deux clubs avaient perdu lors de la 1re journée. Les visiteurs ont marqué par Villiger (42e), avant la réaction des Sauterelles matérialisée par les buts de Muci (54e) et Schürpf (70e). Mais Klidje a permis aux Lucernois d'arracher un point (85e).