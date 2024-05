Tous les matchs, tous les buts - et toute les actions : blue Sport s'assure les droits de retransmission des ligues suisses de football pour cinq années supplémentaires. La chaîne de sport de référence reste ainsi le «Home of Football» avec l'offre la plus complète de Suisse.

blue Sport continuera à fournir une couverture en direct complète et de qualité de la Super League et de la Challenge League en allemand, français et italien. Bild: blue Sport

Rédaction blue Sport René Weder

Pas le temps ? blue News résume pour toi blue Sport s'assure les droits de diffusion de la Super League et de la Challenge League jusqu'en 2030.

En plus de la diffusion en direct de tous les matchs, les temps forts et les analyses seront également mis à disposition sur blue News et via nos réseaux sociaux.

La chaîne de télévision gratuite blue Zoom retransmettra le match phare de Challenge League par tour et SRG diffusera un match de Super League par tour.

blue Sport offre un package sans concurrence avec plus de 3000 événements en direct par an, y compris l'UEFA Champions League, l'UEFA Europa League, la Serie A, la LALIGA et d'autres ligues internationales. Montre plus

A partir de l'été 2025, la Super League ainsi que la Challenge League seront intégralement diffusées sur blue Sport. La base de cette décision est un accord entre la Swiss Football League, blue Sport et la SSR. blue Sport offrira une couverture complète et de qualité, en français, allemand et italien, ainsi que des studios, en direct, de Granges-Paccot, Volketswil et depuis les stades de football suisses.

La Challenge League disponible gratuitement sur blue Zoom

Blue Sport est disponible sous forme d'abonnement annuel ou mensuel Plus d'informations sur www.blueplus.ch/sport

Les fans de foot trouveront à tout moment les highlights, les news et les analyses sur blue News ou via les réseaux sociaux de blue Sport. Les contenus seront diffusés à 360 ° sur les plateformes de blue+. En même temps, la couverture en free TV est également assurée. Un match de Super League par journée sera diffusé sur les chaînes de la SSR. En outre, la chaîne de télévision gratuite blue Zoom diffusera la meilleure affiche de Challenge League, lors de chaque journée. Pour rappel, tous les matches sont disponibles avec l'abonnement blue Sport ou pour les clients d’autres fournisseurs d’accès via l’application blue TV.

«Grâce à l'accord conclu avec la SFL et la SSR, nous sommes fiers de pouvoir continuer à diffuser tous les matchs des deux plus grandes ligues de football suisses sur blue Sport. La prolongation de notre excellente collaboration souligne nos investissements de ces dernières années dans la qualité, l'innovation et la production», se réjouit Dirk Wierzbitzki, responsable de la division Clients privés et membre de la direction du groupe Swisscom. «Nous nous réjouissons de voir encore plus de football sur blue TV et de continuer à écrire, un nouveau chapitre de cette succes story dans les années à venir», déclare Cyril Wick, CEO de blue

Avec plus de 3'000 événements en direct par an, blue Sport propose une offre de divertissement unique. Outre les ligues suisses, blue Sport possède les droits de l'UEFA Champions League, de l'UEFA Europa League, de la Serie A et de la LALIGA. Les meilleurs matchs de Ligue 1, de Premier League (via Canal+ en français), de l'UEFA Europa Conference League et de nombreux autres championnats internationaux font également partie du portfolio.