Le FC Bâle mise sur Fabio Celestini. Le technicien vaudois a prolongé jusqu'à l'été 2026 le contrat le liant au FCB, annonce le club rhénan dans un communiqué. Il avait été engagé le 31 octobre dernier, initialement jusqu'au terme de la saison actuelle.

✍🏼 𝔽𝕒𝕓𝕚𝕠 ℂ𝕖𝕝𝕖𝕤𝕥𝕚𝕟𝕚 – ℂ𝕙𝕖𝕗𝕥𝕣𝕒𝕚𝕟𝕖𝕣 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣



Wir freuen uns über die Vertragsverlängerung mit unserem Cheftrainer Fabio Celestini um zwei Jahre und auf die weitere Zusammenarbeit ❤️💙



Mehr dazu 👉🏻 https://t.co/lCbvUEifNz#FCBasel1893 #AlliZämme… pic.twitter.com/qssVZdKQck — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) March 15, 2024

«J'ai senti dès le début une grande confiance de la commission sportive envers mon travail, ce qui est très important pour moi en tant qu'entraîneur, en particulier dans les moments difficiles», déclare Fabio Celestini dans le communiqué.

Lanterne rouge avec cinq points de retard sur l'avant-dernier au moment de l'arrivée de Celestini sur le banc, Bâle a depuis redressé la barre et pointe désormais au 9e rang. Avec 12 points d'avance sur le SLO, le danger de la relégation semble définitivement écarté.

«Les mêmes idées pour l'avenir»

«Dès les premiers matches, la patte de Fabio était reconnaissable», affirme Ruedi Zbinden, membre de la commission sportive du FC Bâle. «Il a pu stabiliser l'équipe en très peu de temps et fournir les résultats dont nous avions tant besoin.»

«Nous avons les mêmes idées pour l'avenir et que nous savons ce sur quoi nous devons travailler pour retrouver le chemin du succès», ajoute Fabio Celestini. «Nous voulons construire quelque chose ensemble et je m'en réjouis beaucoup.»

Après avoir entraîné Lausanne, Lugano et Lucerne, Fabio Celestini avait connu une courte expérience au FC Sion la saison dernière. Il avait été licencié après seulement six matches (deux nuls et quatre défaites).

ATS