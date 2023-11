Didier Fischer, l'ancien président du Genève-Servette et du Servette FC, n'est plus l'administrateur de Genève Sports SA, société qui chapeaute administrativement tous les clubs du Servette (football, hockey sur glace, rugby).

Didier Fischer n'est plus administrateur KEYSTONE

Après un audit commandé par la Fondation 1890, unique propriétaire des clubs grenat, un profond remaniement a été opéré au sein de Genève-Sports. Ainsi, Didier Fischer, qui dirige la Fondation 1890, ne figure plus dans le conseil d'administration de Genève-Sports.

Le président Erick Pipault est également partant. Il est remplacé par Philippe Bächler, président du Genève-Servette. Il sera épaulé par Thierry Regenass, président du Servette FC, Noura Merad, vice-présidente du Servette Rugby et Hervé Broch, repésentant de Prime and Co. La Fondation 1890 sera représentée par Steeves Emmeneger, annonce la Fondation dans un communiqué.

ats