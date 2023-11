Ancien entraîneur du FC Sion, Henri Stambouli est décédé

Henri Stambouli, entraîneur du FC Sion au début des années 2000, qui fut également sélectionneur de plusieurs équipes nationales africaines, est décédé à l'âge de 62 ans. L'Unecatef, le syndicat des entraîneurs professionnels français, l'a annoncé.

🖤 Entraîneur de notre club au début des années 2000, Henri Stambouli nous a quitté à l’âge de 62 ans.



Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et l’ensemble de ses proches. ✨ pic.twitter.com/HgYuoR7ap0 — FC Sion (@FCSion) November 17, 2023

Gardien de but, Stambouli a longtemps porté le maillot de l'AS Monaco (1979-1986) avant de rejoindre l'OM. Il y a fini sa carrière de joueur et y a débuté une longue carrière d'entraîneur. A l'OM, il a dirigé la réserve, a été adjoint de l'entraîneur principal et a dirigé l'équipe A de 1994 à 1995. Il était l'adjoint de Raymond Goethals lors de la finale de Ligue des Champions remportée par l'OM en 1993.

Il a également dirigé le centre de formation du club marseillais de 2010 à 2013, puis celui de Montpellier pendant cinq ans. Il a aussi été le sélectionneur de plusieurs équipes africaines (Mali, Togo, Guinée) et a entraîné plusieurs clubs en France (Istres, Sedan) et à l'étranger (Sion, Las Palmas, Club africain, Raja Casablanca...).

Une promotion avec Sion

A Tourbillon, Henri Stambouli avait rencontré un certain succès. Arrivé en janvier 2000, il était parvenu à faire remonter le club valaisan en Ligue nationale A (l’ex-Super League) la même année, avant de diriger l’équipe une saison de plus au plus haut niveau du football suisse.

Son fils Benjamin, footballeur professionnel, joue actuellement à l'Adana Demirspor, en Turquie, après avoir porté les maillots de Montpellier, de Tottenham ou du PSG.

L’ancien entraîneur et directeur du centre de formation olympien, Henri Stambouli nous a quittés. 🕊️



Dans ce moment douloureux, l’Olympique de Marseille s’associe à la tristesse de sa famille et de ses proches. 🙏 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 17, 2023

AFP / blue Sport