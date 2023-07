Darian Males (22 ans) reste en Super League, mais plus au FC Bâle. L'attaquant a été transféré de manière définitive par l'Inter Milan aux Young Boys, où il a signé jusqu'en 2027.

✍️ Der BSC Young Boys freut sich sehr, dass der Offensivspieler Darian Males ab sofort der ersten Mannschaft angehört und somit von Inter Mailand nach Bern wechselt: YB und der 17-fache Schweizer U21-Nationalspieler haben einen Vierjahresvertrag bis im Sommer 2027 unterschrieben.… pic.twitter.com/bjyW1hhJYp — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) July 19, 2023

Males avait quitté Lucerne en été 2020 et tenté sa chance à l'Inter. Il avait ensuite été prêté durant deux ans et demi à Bâle. La saison dernière, il a inscrit 11 buts et donné 17 assists pour les Rhénans. Le montant payé par YB à l'Inter n'est pas connu.

ats