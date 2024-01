Anthony Sauthier et Boris Cespedes se sont confiés, non sans une certaine émotion, à blue Sport avant de refouler pour la première fois la pelouse du stade de Genève depuis leur départ du Servette FC.

Sauthier et Cespedes de retour à la Praille Séquence émotion avec les deux anciens Servettiens, qui viendront défier samedi avec Yverdon leur club de coeur. 26.01.2024

«Je serai toujours un supporter du Servette FC, peu importe ce qu'il s'est passé», reconnaît Anthony Sauthier. «Ce sera toujours mon club de cœur, le club avec lequel j'ai joué le plus d'années», avoue aussi Boris Cespedes.

Anciens joueurs du Servette FC, les deux Genevois s’apprêtent à retrouver la pelouse de la Praille. Mais cette fois-ci, ce sera sous le maillot vert et blanc d’Yverdon Sport. «Je me réjouis de rentrer à nouveau dans le stade. Ça va me faire bizarre d'aller dans le vestiaire visiteur, c'est sûr. Mais d'être dans ce stade, c'est toujours un sentiment incroyable», concède Cespedes, qui a quitté le club l’été dernier.

«C'est ma deuxième maison après l’appartement que j’ai à Genève», explique pour sa part Sauthier. «C’est sur ce terrain que j'ai disputé le plus de matches. Forcément, il y a des souvenirs qui vont revenir. Comme on le dit souvent, je vais essayer de ne pas me tromper en rentrant dans le stade. Je ne vais pas aller à gauche, mais à droite.»

Sauthier : «Peut-être que j'aurai les larmes»

Poussé vers la sortie en janvier 2022, le latéral droit de 32 ans n'a pas eu droit à des adieux à la hauteur de ses 251 matches disputés sous le chandail genevois. L’ancien capitaine de l’actuel 4e de Super League s'imagine, les yeux fermés, à quoi pourraient ressembler ses retrouvailles avec la Section Grenat.

«Peut-être que j'aurai les larmes. Je ne sais pas, c’est difficile d’expliquer comme ça à froid. Mais s'ils (ndlr : les fans du SFC) commencent à crier mon nom et à chanter pour moi, je vais clairement aller les voir et même discuter ou boire une bière avec eux avec un immense plaisir», avance Anthony Sauthier, ému avant d’affronter son ancienne formation.

Lors de leur dernière confrontation, Yverdon avait largement dominé Servette (4-1). C’était en août dernier, dans un stade de la Maladière vide. L’ambiance à Genève sera tout autre samedi (en direct dès 17h45 sur blue Sport).