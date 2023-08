Directeur sportif du FC Lucerne, Remo Meyer s'est confié à Keystone-ATS Sport au lendemain du passage du club pour le 3e tour qualificatif de Conference League. Il a aussi évoqué le cas d'Ardon Jashari.

Directeur sportif du FC Lucerne, Remo Meyer s'est confié à Keystone-ATS Sport. KEYSTONE

Remo Meyer, le FC Lucerne avait souvent échoué d'entrée en Coupe d'Europe ces dernières années. Quelle est l'importance de ce succès contre Djurgarden Stockholm ?

«C'est extrêmement important. Cela représente une expérience inestimable, surtout pour les jeunes joueurs. En seconde mi-temps, nous avons souffert, mais le public nous a portés. L'ambiance était incroyable.»

Dimanche, c'est le retour en championnat avec un match à Saint-Gall. A quel point est-ce difficile pour une équipe qui n'est pas habituée à cette double charge ?

«Les résultats positifs aident pour la régénération. Mais il est clair que le match de jeudi a coûté beaucoup de forces. On ne veut pas se plaindre, la joie prend le dessus. Nous avons travaillé la saison dernière pour avoir le droit de jouer tous les trois jours, et nous en sommes fiers. Dimanche, il y aura un peu de rotation, nous avons le cadre nécessaire.»

Avec quels arguments arrivez-vous à faire venir des joueurs à Lucerne ?

«Le projet sportif est décisif. On progresse depuis un an et demi. Nous sommes passés de candidat à la relégation à la Coupe d'Europe. Ce sont des arguments qui ont du poids.»

Ardon Jashari a dû rendre le brassard de capitaine après avoir demandé à rejoindre le FC Bâle. Mais il était de retour comme titulaire contre Djurgarden. Y a-t-il eu une explication claire avec lui ?

«Nous avons eu de nombreuses discussions la semaine dernière. Des choses se sont passées qui n'étaient pas en ordre. Nous lui avons donné le temps nécessaire pour réfléchir à tout ça. Il a dû s'aérer la tête et nous a ensuite dit se sentir prêt à revenir au jeu, et à se concentrer sur le terrain. Cela nous aide d'avoir à nouveau Ardon dans l'équipe, et cela l'aide aussi.»

Avec le recul, était-ce la bonne décision de ne pas suivre le voeu de Jashari de partir ?

«Dans notre perspective, oui. Il y a cinq ans, nous avons pris la décision de principe de ne pas transférer nos joueurs principaux à un concurrent direct de Super League.»

pavo, ats