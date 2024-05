Une page s’est tournée mardi soir au FC Lucerne. Capitaine du club, Ardon Jashari a, en effet, disputé son dernier match sous les couleurs de l’équipe de Suisse centrale.

Ardon Jashari : des hauts et des bas au FC Lucerne Alors que le milieu de terrain quittera le FC Lucerne pour rejoindre le FC Bruges, il revient avec émotion sur son parcours en Suisse centrale. 22.05.2024

blue Sport Gregoire Galley

A l’heure de revenir sur son parcours lucernois, le milieu de terrain de 21 ans n’a pas pu cacher son émotion. «J’ai disputé 102 matches ici. J’ai eu la chance de recevoir tout de suite la confiance du club. J’ai tout vécu à fond. J’ai aussi pu disputer un Championnat du monde», a-t-il soufflé au micro de blue Sport après la rencontre perdue face au FC Stade-Lausanne-Ouchy (2-1).

Sa trajectoire a aussi été marquée par quelques épisodes plus difficiles. Ce fut le cas notamment quand le FC Lucerne l’a empêché de s’engager avec le FC Bâle durant l’été 2023. «On m’a retiré le brassard mais au bout d’un mois et demi, j’ai réussi à le récupérer», a tenu à rappeler celui qui a porté le maillot de la Nati à deux reprises. Avant de poursuivre : «Tout cela a ressemblé à un tour de montagnes russes mais je crois que j’ai vécu plus de choses positives que négatives. Je suis fier de tout ce que j’ai accompli ici.»

Ardon Jashari continuera sa carrière en Belgique où il a signé un contrat de quatre ans avec le Club Bruges. Mais avant de vivre cette nouvelle aventure, il espère bien encore pouvoir profiter durant quelques jours de la magnifique région lucernoise.