Vainqueur des Young Boys samedi (3-1), le FC Zurich a pris la tête du classement de Super League. Le club des bords de la Limmat peut-il réitérer son exploit d’il y a deux ans en décrochant le titre ? Le débat est lancé dans notre émission «Match après match».

Super League : le FC Zurich peut-il être champion ? Vainqueur des Young Boys samedi (3-1), le FC Zurich a pris la tête du classement de Super League. Le club des bords de la Limmat peut-il réitérer son exploit d’il y a deux ans en décrochant le titre ? Le débat est lancé dans «Match après match». 27.11.2023

Le FC Zurich version 2023/2024 peut-il imiter celui de 2021/2022 ? Après 15 journées de championnat, le club bleu et blanc trône en tête du classement avec deux points d’avance sur Young Boys (un match disputé en moins) et le Servette FC. De quoi raviver le souvenir d’il y a deux ans.

«Avec ce qu’on voit cette saison, ce qu’on a vu ce week-end (ndlr : victoire 3-1 contre YB) et ce qui va sûrement encore arriver, mettre une pièce sur le FC Zurich ne me choque pas du tout», a avancé notre journaliste Stéphane Amoruso dans «Match après match» dimanche. «Je mettrais plus Zurich champion que Servette sur ce que je vois. Après, je peux me tromper : YB va peut-être tout écraser sur son passage», a-t-il ajouté.

«J’ai le sentiment que ce n’est plus un aussi immense exploit qu’il y a deux ans s'ils arrivent à tenir sur la longueur. Ils l'ont déjà fait, ils ont un coach avec qui ça «matche» de nouveau et il y a une équipe qui est cohérente. Je ne verrais pas ça comme une folie de penser que Zurich peut aller au bout», a estimé pour sa part notre présentateur Vincent Rigolet.

Pour nos experts, l’apport de l’entraîneur Bo Henriksen, notamment au niveau de l’analyse statistique, n’est pas étranger aux récents résultats du club sacré champion de Suisse à 13 reprises. «Il (ndlr : Henriksen) a amené du savoir-faire et il ne laisse pas grand chose au hasard. Il y a plus de profondeur que ce côté-là», a relevé Ugo Curty, journaliste chez Sport-Center.

Tibert Pont : «Ils vont rentrer dans le rang»

Reste désormais à savoir si le FCZ tiendra la cadence au printemps. «J’ai de la peine à le concevoir», a rétorqué notre consultant Tibert Pont. «Avant le match contre YB, je n’y croyais pas une seconde. Je pensais qu'ils n'allaient pas passer l'épaule, ils m'ont fait mentir. En fait, je les ai vus sur certains matches, notamment contre le SLO (ndlr : 1-1 au Letzigrund en octobre), où ils ont présenté un visage vraiment catastrophique chez eux. C'était presque un miracle.»

«Je me dis qu’ils vont gentiment marquer le pas et qu’ils vont rentrer dans le rang pour terminer quatrième ou cinquième. Mais c’est étonnant. Sur le terrain, ils ont de la qualité, il y a des arguments. Mais sur la longueur, je pense quand même qu’YB va prendre le dessus», a détaillé l’ancien joueur du Servette FC.